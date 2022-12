The Witcher Polaris: dove sarà ambientato il primo atto della Nuova Saga? Ne parla CDPR

Per celebrare il lancio dell'Update Next Gen di The Witcher 3, CD Projekt ha pubblicato la versione aggiornata del booklet della Complete Edition. In un passaggio del volume, la software house polacca fornisce delle interessanti anticipazioni sullo scenario di Polaris, il primo atto della Nuova Saga di The Witcher.

Nella scheda che chiude il nuovo booklet digitale con la descrizione dei personaggi e della storia di The Witcher 3 Wild Hunt, CDPR apre una nuova finestra sulla dimensione di The Witcher Polaris per spiegare ai fan della serie ruolistica che "l'avventura continuerà".

Oltre alla già svelata immagine del medaglione della Nuova Saga di The Witcher, CD Projekt RED sottolinea che "il Continente custodisce ancora molti segreti e storie incredibili che attendono solo di essere scoperti". Stando a quanto ribadito da CDPR, quindi, The Witcher Polaris e, presumibilmente, anche gli altri capitoli della Nuova Saga di The Witcher su Unreal Engine 5 saranno ambientati nell'area conosciuta da tutti i patiti della serie videoludica e letteraria dello Strigo come il Continente.

Oltre ai Regni Settentrionali e all'Impero di Nilfgaard, il Continente include anche i regni di Zerrikania, Haakland e il deserto di Korath: si tratta quindi di un'ambientazione davvero enorme, come spiegano gli stessi sviluppatori polacchi precisando che il Continente farà da sfondo anche al progetto di The Witcher Sirius di The Molasses Flood e, ovviamente, al Remake del primo The Witcher affidato a Fool's Theory.

Nelle scorse settimane, il Narrative Director di CDPR Philipp Weber ha fornito ulteriori dettagli sulla possibile ambientazione di The Witcher Polaris.