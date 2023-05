The Witcher Polaris, Cyberpunk 2077 DLC e oltre: i prossimi giochi di CD Projekt

Mentre festeggiano il superamento delle 50 milioni di copie vendute per The Witcher III: Wild Hunt, gli sviluppatori di CD Projekt RED confermano di star lavorando contemporaneamente a più progetti.

Nello specifico, gli ultimi dati vedono la software house polacca impegnata soprattutto nella realizzazione della prima grande espansione narrativa di Cyberpunk 2077. Come potete verificare dal grafico pubblicato da CD Projekt RED, è questo il progetto che ha maggiormente interessato il team nel corso degli ultimi due anni circa. I giocatori potranno presto vedere i frutti di tale intenso lavoro, vista la conferma della presenza di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty al Summer Game Fest di giugno. Secondo progetto in ordine di importanza è The Witcher IV, conosciuto per il momento come Project Polaris. Il gioco, destinato a inaugurare una nuova saga nel mondo dello Strigo, è ancora privo di una data di lancio precisa, ma la percentuale di sviluppatori concentrati sul progetto è progressivamente aumentata nell'ultimo anno e mezzo.

Nonostante i licenziamenti annunciati per Molasses Flood, crescono e si stabilizzano anche le risorse dedicate da CD Projekt RED allo sviluppo di The Witcher: Sirius, spin-off della serie caratterizzato da un'anima multiplayer cooperativa. Cala invece l'attenzione riservata al supporto post-lancio a Cyberpunk 2077 e ai giochi legati alla serie Gwent.

Infine, si nota una percentuale interessante di risorse dedicate dalla software house a generici "altri progetti", tra i quali rientrano le fasi di ricerca di The Witcher: Polaris e di realizzazione di The Witcher: Monster Slayer. Al momento non si hanno dettagli ulteriori in merito alla natura di questi ultimi, tra i quali potrebbe però rientrare il già annunciato remake del primo The Witcher.