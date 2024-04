The Witcher Polaris è l'inizio di una nuova trilogia? I piani di CDPR per la Nuova Saga

L'ultimo report condiviso da CD Projekt ha contribuito a fare luce sul futuro di The Witcher 4 e delle differenze con The Witcher 3, soffermandosi sui grandi sforzi compiuti dalla casa di sviluppo polacca per dare forma alla Nuova Saga della serie GDR. Quali sono i piani di CDPR, quindi?

Come possiamo facilmente intuire, la serie di The Witcher sarà un pilastro fondamentale della strategia a lungo termine presentata da CD Projekt nell'ottobre del 2022 con il reveal di The Witcher Polaris e della Nuova Saga.

Il destino futuro della compagnia europea continuerà ad essere legato a doppio filo al suo glorioso passato rappresentato, appunto, dai videogiochi della serie di The Witcher. L'indimenticabile percorso narrativo intrapreso dagli emuli di Geralt di Rivia, ad ogni modo, è ormai concluso e da qui ai prossimi anni ci attendono nuove avventure da vivere lontano dallo Strigo.

Il medaglione della Lince che campeggia sul primo (e per il momento unico) artwork ufficiale di The Witcher Polaris sta lì a testimoniare il profondo e inevitabile cambiamento rappresentato dall'addio a Geralt. Il passaggio di consegne tra lo Strigo e l'eroe misterioso di Polaris sancirà l'inizio della Nuova Saga di The Witcher e, con esso, la partenza di un nuovo sentiero narrativo che ci terrà impegnati da qui ai prossimi anni.

Eggià, perché la Nuova Saga che verrà inaugurata da The Witcher Polaris darà ufficialmente inizio a una trilogia di esperienze videoludiche ad altissimo budget, una sorta di 'nuovo inizio' della serie di The Witcher che ci porterà a dipanare eventi sconosciuti sullo sfondo di un comparto grafico che promette di essere pienamente nextgen. Non è un caso, infatti, se la rivoluzione di The Witcher 4 passerà per Unreal Engine 5, rappresentando una forte cesura con il passato (anche recente) di CD Projekt, le cui fortune sono state affidate fino ad oggi al RED Engine, il motore grafico proprietario utilizzato per erigere le impalcature ludiche di The Witcher 3 Wild Hunt e Cyberpunk 2077.

10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Essent è uno dei più venduti oggi su