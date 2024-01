The Witcher Polaris ancora molto lontano? La produzione al via nel 2024

Ormai da tempo il futuro di CD Projekt RED è ben delineato tra diversi progetti a tema The Witcher in lavorazione assieme a Cyberpunk Orion. Grande attesa c'è in particolare su The Witcher Polaris, il gioco che darà il via all'attesa nuova saga basata sull'opera di Andrzej Sapkowski.

Stando a quanto rivelato all'agenzia Reuters, CD Projekt RED punta ad avviare la produzione di The Witcher Polaris nel corso del 2024: a confermarlo è stato il co-CEO Adam Badowski, spiegando che la sua compagnia punta ad avere "almeno 400 persone al lavoro sul progetto entro la metà dell'anno". Il nuovo gioco principale di The Witcher punta dunque ad essere molto ambizioso e coinvolgerà un team davvero ampio, tuttavia se la produzione vera e propria ancora non è iniziata è possibile che il suo esordio sul mercato sia ancora piuttosto lontano.

In passato la compagnia polacca ha stimato che The Witcher Polaris non sarebbe uscito prima del 2025, con il gioco che dovrebbe avere un ciclo di sviluppo piuttosto lungo vista l'iniziale necessità del team di prendere confidenza con l'Unreal Engine 5. I fan della serie devono dunque armarsi di santa pazienza visto che potrebbe volerci ancora molto tempo prima di vedere in azione l'avventura che darà il via alla nuova saga di The Witcher.