The Witcher Polaris è realtà! La Nuova Saga sarà una trilogia e avrà spin-off

Il roboante e inatteso annuncio di CD Projekt RED sui cinque giochi in sviluppo comprende anche delle importanti informazioni sul futuro di The Witcher e della Nuova Saga, come pure sui piani dell'azienda polacca in merito agli spin-off dell'epopea ruolistica con protagonista Geralt di Rivia.

Con un approfondimento sulle pagine del sito ufficiale di CDPR a margine del reveal dei prossimi giochi della compagnia, i rappresentanti della software house europea hanno presentato The Witcher Polaris, il nome in codice del primo capitolo della Nuova Saga di The Witcher in pre-produzione.

I lavori sul titolo sono già iniziati e procedono spediti, conferma CD Projekt RED salvo poi aggiungere che intende proporre altri due giochi di Witcher oltre Polaris. La Nuova Saga assumerà perciò i contorni di una "trilogia di giochi di ruolo tripla A", e quindi con un approccio ludico, narrativo e contenutistico che si evolverà di capitolo in capitolo seguendo il medesimo percorso di sviluppo inaugurato con Polaris.

Non meno interessanti sono poi le considerazioni di CDPR sul futuro di The Witcher: a detta degli stessi vertici dell'azienda polacca, la serie avrà degli spin-off, due dei quali sarebbero già in lavorazione. The Witcher Canis Majoris sarà un gioco di Witcher separato dalla Nuova Saga e sviluppato da un team composto da designer e autori dei precedenti giochi della serie.

La visione di CD Projekt sul futuro di The Witcher comprende anche Sirius, un gioco di The Witcher realizzato dalla sussidiaria acquisita da CDPR Molasses Flood: il titolo sarà ambientato nell'universo della serie e vanterà una campagna singleplayer con una storia profonda, in aggiunta a un'esperienza multiplayer.