The Witcher Polaris richiederà almeno altri tre anni di sviluppo, non esce prima del 2025

The Witcher Polaris, ovvero il gioco che darà il via alla nuova trilogia di The Witcher, non arriverà prima di altri tre anni almeno stando a quanto dichiarato da CD Projekt RED durante il recente meeting per gli azionisti.

Polaris richiederà un ciclo di sviluppo più lungo rispetto a quello di altre produzioni AAA e questo perché il team di sviluppo deve prendere confidenza con l'Unreal Engine 5, si tratta del primo progetto dello studio con questo motore e dunque c'è bisogno di lavoro aggiuntivo per sfruttare al meglio questa tecnologia.

The Witcher Polaris richiederà almeno altri tre anni di sviluppo, tuttavia i due giochi successivi della trilogia richiederanno meno tempo e idealmente CD Projekt RED vuole completare la saga nel giro di sei anni dal lancio di Polaris.

Oltre alla nuova trilogia di The Witcher, come sappiamo, sono in sviluppo anche altri due giochi di The Witcher presso studi esterni, il sequel di Cyberpunk 2077 (denominato Cyberpunk 2077 Orion, none in codice chiaramente) e infine Project Hadar, la prima vera IP originale di CD Projekt RED, un gioco completamente slegato dagli universi di The Witcher e Cyberpunk.

Tanta carne al fuoco dunque per la compagnia polacca, che mira ad una grande espansione anche nel mondo del cinema, delle serie TV e dell'animazione grazie al successo della serie Netflix The Witcher e dell'anime Cyberpunk Edgerunners.