The Witcher, riprende quota la teoria sulla Scuola della Lince: CD Projekt

Nella giornata di ieri CD Projekt RED ha scosso il mondo videoludico confermando di essere al lavoro su un nuovo gioco di The Witcher basato su Unreal Engine 5. Il comunicato dello studio polacco si è concentrato sull'accordo con Epic Games, scegliendo di non condividere dettagli precisi sulla trama e dando in pasto ai giocatori solo un artwork.

L'immagine si è rivelata più che sufficiente a generare un acceso dibattito in rete. Nel vedere quel nuovo medaglione immerso nella neve, con i suoi tratti palesemente felini, molti giocatori hanno subito pensato alla Scuola del Gatto e immaginato Ciri come protagonista. La ragazza entra in possesso di un Medaglione del Gatto nella serie di romanzi, per poi sfoggiarlo alla cintura in The Witcher 3. La neve, inoltre, ha subito fatto pensare alla tematica del Bianco Gelo, che i giocatori del terzo capitolo conoscono molto bene e sanno essere legata a doppio filo a Ciri.

Nel giro di poche ore è emersa in rete un'altra teoria, secondo la quale quello sarebbe un Medaglione della Lince. La scuola della Lince non è canonica, non essendo mai stata nominata né nei romanzi, né nei videogiochi. La sua creazione è frutto dell'immaginazione dei fan: secondo una fan-fiction, la Scuola della Lince sarebbe stata creata dopo gli eventi del videogioco da Lambert, Keira Metz e dai membri della vecchia Scuola del Gatto (qui maggiori dettagli).

Quest'ultima teoria era stata inizialmente messa da parte, essendo appunto basata su una fan-fiction, ma ha ripreso rapidamente quota quando Marcin Momot, Global Community Manager di CD Projekt RED, si è infilato nella discussione rispondendo ad un fan e confermando, con una GIF dell'attore e comico Kenan Thompson, che quel medaglione raffigura proprio una Lince. Perché un membro di CD Projekt RED si è scomodato per una questione del genere? Che sia proprio questa la scuola al centro del prossimo episodio di The Witcher?