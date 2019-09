The Witcher protagonista dei saldi Steam di metà settimana

La serie The Witcher è protagonista delle nuove offerte di metà settimana su Steam, con tutti i giochi della saga CD Projekt RED per PC ora in vendita a prezzi scontati fino all'85% sul costo di listino, un risparmio davvero notevole.

Tra i giochi in offerta troviamo The Witcher 3 a 8.99 euro, il DLC Hearts of Stone a 3.99 euro e Blood & Wine a 7.99 euro, in alternativa la Game of the Year Edition (include gioco completo con due espansioni) costa 14.99 euro anzichè 49,99 euro.

L'Expansion Pass di The Witcher 3 ha invece un prezzo di 9,99 euro, in promozione anche The Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition a 2.99 euro, The Witcher Enhanced Edition Director's Cut a 1.19 euro, The Witcher Adventure Game a 1.49 euro e infine Thronebreaker The Witcher Tales a 12.94 euro.



Una serie di sconti di primissimo piano, con meno di 20 euro in totale è possibile acquistare le edizioni definitive di The Witcher, The Witcher 2 Assassin's of Kings e The Witcher III Wild Hunt con relative espansioni, mai visto un prezzo così basso per i giochi di Geralt di Rivia. In attesa di eventuali notizie su The Witcher 4 (mai confermato ufficialmente) questa è senza dubbio una buona occasione per recuperare i principali giochi della saga a prezzo stracciato.