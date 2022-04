The Witcher: provate 80 piatti del Continente con il Libro delle Ricette ufficiale

La fama e l'influenza del mondo di The Witcher è così grande da aver convinto i ragazzi di CD Projekt RED a collaborare con Anita Sarna e Karolina Krupecka di Nerds’ Kitchen e Witcher Kiten per realizzare il libro delle ricette ufficiale di The Witcher.

The Witcher Cookbook: An Official Guide to the Food of the Continent, questo il suo titolo completo, promette "ottanta ricette appetitose e ristorative ispirate alla serie di videogiochi bestseller The Witcher, dagli abbondanti pasti da taverna e le bevande fortificanti, fino ai sontuosi bachetti per le feste tra amici". L'uscita ufficiale è prevista per il 25 ottobre 2022, per il momento solamente in Nord America. Al momento può essere preordinato attraverso il sito dell'editore, Penguin, ad un prezzo di 35 dollari.

Le illustrazioni aiuteranno i lettori a preparare dei piatti che "rievocano i sapori" che accompagnano i Witcher durante i loro viaggi nel Continente alla ricerca di mostri da eliminare e monete da guadagnare. Dalla profumata frutta cotta di Bianco Frutteto ai pasti rustici delle taverne nel Velen, fino agli spuntini aromatici di Oxenfurt, i cibi variegati di una città cosmopolita come Novigrad, il pescato delle Isole di Skellige e i vini del Toussaint. The Witcher Cookbook si presenta come un must have per tutti i fan di The Witcher di buona forchetta.

Tornado ai videogiochi veri e propri, vi ricordiamo che la pubblicazione di The Witcher 3 next-gen per PS5 e Xbox Series X|S è attesa in questo trimestre.