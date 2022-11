The Witcher Remake: il doppiatore di Geralt non è stato contattato da CD Projekt

CD Projekt RED ha ufficialmente annunciato The Witcher Remake, un'operazione che intende svecchiare il capostipite della serie RPG e permettere a tutti di vestire i panni dello Strigo sin dalla prima avventura confezionata dal team polacco.

Al progetto non ha ancora preso parte - e non sappiamo se mai lo farà - Doug Cockle, doppiatore che ha caratterizzato il timbro di voce basso e cupo di Geralt in tutti i capitoli della saga ruolistica. In un'intervista ai microfoni di Eurogamer.net, Cockle ha confermato di non aver ricevuto notizie da CD Projekt in merito a un rifacimento del doppiaggio, e di non saperne di più rispetto ai giocatori riguardo al remake.

Cockle non sa, quindi, se CD Projekt stia effettivamente registrando nuovamente i dialoghi dell'RPG, o se saranno riutilizzati i file esistenti. L'attore si dice in ogni caso smanioso di tornare ad interpretare lo Strigo, e chissà che una chiamata da parte della compagnia polacca non arrivi in tempi brevi.

Come svelato da CD Projekt in fase di annuncio, The Witcher Remake è un progetto nato da poco e dovremo attendere ancora molto tempo prima del suo lancio. Il restauro della prima avventura di Geralt è curato da Fool's Theory, un team esterno composto da veterani della saga, ed è in ogni caso supervisionato dalla stessa CD Projekt.