The Witcher Remake: le sezioni 'pessime' del gioco originale saranno rimosse

Nel mentre attendiamo pazientemente di sapere quando uscirà The Witcher Remake, Rebel Wolves, lo studio di veterani di CD Projekt RED incaricato di dare vita al rifacimento del GDR, ci spiega in quale modo il progetto divergerà rispetto al titolo originale con protagonista Geralt di Rivia.

The Witcher viene da alcuni considerato un cult dei videogiochi, ed è indubbio che contenga delle sezioni narrative memorabili. È altresì vero che, per alcuni motivi, è un titolo che risulta oggi difficile da approcciare: ci sono aspetti della grafica, del gameplay e del ritmo del gioco che sicuramente non hanno retto il passare del tempo, ed è per questo che è nato il progetto del remake.

Nel corso di un'intervista concessa a Edge, il CEO di Rebel Wolves Jakub Rokosz ha dichiarato che è intenzione del team quella di rimuovere le parti obsolete del gioco originale di The Witcher, ed al contempo preservare le qualità principali del GDR del 2007. "Prima di tutto, abbiamo bisogno di un'analisi onesta e concreta di quali parti sono semplicemente pessime, obsolete e devono essere rifatte. Valuteremo le parti che sono ottime, che dovrebbero essere mantenute o che sono pilastri che non possono essere scartati".

Sappiamo già che in The Witcher Remake non appariranno le sex cards, un elemento di gioco che serviva a collezionare artwork che vedevano Geralt "indaffarato" nelle sue numerose avventure amorose. Ciò che è già confermato, inoltre, è che The Witcher Remake sarà open world, e questo potrebbe risolvere alcuni problemi di backtracking e ripetitività che affliggevano alcune sezioni del ruolistico originale.