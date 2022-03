The Witcher e il reveal della Nuova Saga: CD Projekt motiva l'adozione di Unreal Engine 5

L'annuncio della Nuova Saga di The Witcher sta facendo il giro del mondo e in molti, giustamente, si chiedono perché CD Projekt ha deciso di sviluppare i prossimi capitoli della serie GDR su Unreal Engine 5 nonostante gli investimenti compiuti sul motore grafico proprietario RED 2.0.

I motivi che hanno spinto la compagnia polacca a preferire Unreal Engine 5 al REDengine 2.0 per lo sviluppo della Nuova Saga di The Witcher vengono illustrati da Pawel Zawodny: il CTO di CD Projekt RED spiega che "uno degli aspetti centrali della nostra trasformazione interna del RED 2.0 consiste in un maggiore focus sulla tecnologia, e la nostra cooperazione con Epic Games si basa proprio su questo principio. Fin dall'inizio, non abbiamo preso in considerazione l'opzione più tradizionale dell'accordo di licenza. Sia noi che Epic la vediamo come una partnership soddisfacente e duratura".

L'esponente della casa di sviluppo di The Witcher 3 Wild Hunt e Cyberpunk 2077 prosegue nel suo discorso sottolineando come "per noi è vitale stabilire la direzione tecnica del nostro prossimo videogioco fin dalle fasi iniziali. In passato, abbiamo speso molte energie per evolvere e adattare il REDengine ad ogni nostro sequel. Questa cooperazione è entusiasmante perché aumenta l'efficienza e rende più favorevole la pianificazione dello sviluppo, oltre a fornirci l'accesso a strumenti tecnologici all'avanguardia. Non vedo l'ora di vedere i videogiochi che svilupperemo d'ora in avanti utilizzando Unreal Engine 5".

Alle dichiarazioni di Zawodny fanno eco le parole di Tim Sweeney: il fondatore e CEO di Epic Games riflette sulle opportunità offerte da questa partnership constatando come il suo team "abbia costruito Unreal Engine 5 affinché le altre case di sviluppo potessero creare mondi aperti e dinamici con un livello di dettaglio mai visto prima. Siamo perciò onorati dell'opportunità di lavorare con CD Projekt RED per innalzare l'asticella dello storytelling interattivo e del gameplay, con tutti i benefici offerti ai giocatori e all'intera community di sviluppatori per gli anni a venire".