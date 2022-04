The Witcher e la Nuova Saga: i dubbi di Digital Foundry sull'adozione di Unreal Engine 5

In un recente articolo di approfondimento curato da Richard Leadbetter, il giornalista di Digital Foundry non ha nascosto le sue perplessità per la scelta compiuta da CD Projekt di sviluppare la Nuova Saga di The Witcher su Unreal Engine 5.

Per il Technology Editor di DF, il passaggio dal REDengine al nuovo ecosistema di sviluppo basato sull'ultima iterazione di Unreal Engine rappresenta un vero e proprio "cambiamento sismico" per una software house che, nel corso degli ultimi anni, ha investito tempo e risorse per aggiornare il proprio motore grafico multipiattaforma.

Lo stesso Leadbetter, però, ritiene che le modifiche apportate al REDengine siano al tempo stesso il punto di forza e di debolezza di un motore grafico che, se fosse stato scelto per concretizzare la visione nextgen della Nuova Saga di The Witcher, avrebbe dovuto comunque subire una nuova trasformazione dopo Cyberpunk 2077.

Per l'esponente di Digital Foundry, quindi, non è un caso se CD Projekt abbia annunciato il matrimonio con Epic e il suo Unreal Engine 5 come una tappa fondamentale di un lungo percorso non finalizzato esclusivamente allo sviluppo della nuova serie di The Witcher ma legato, appunto, ad una strategia di più ampio respiro.

Al netto delle perplessità manifestate per l'abbandono del REDengine da parte di CD Projekt, Leadbetter ritiene che Unreal Engine 5 sia "il motore grafico del futuro" e che la sinergia tra la compagnia polacca ed Epic porterà quest'ultima a migliorare gli strumenti di sviluppo, a tutto vantaggio delle software house terze desiderose di creare su UE5 i propri videogiochi open world.

Riflettendo sulle prospettive della recentemente annunciata Nuova Saga di The Witcher, solo con il tempo potremo capire se il passaggio a Unreal Engine 5 da parte di CDPR porterà a dei vantaggi tangibili nello sviluppo, tanto nelle tempistiche quanto negli aspetti strettamente grafici o ludici (per tacere dell'ottimizzazione).