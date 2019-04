The Witcher: la saga di Geralt di Rivia in offerta su Steam

Mentre non si placano le polemiche legate a Borderlands 3 e al review bombing causato dall'esclusiva Epic Store, i vertici di CD Projekt ci invitano a esplorare l'universo fantasy della serie di The Witcher proponendoci un forte sconto su Steam per tutti i titoli dell'epopea di Geralt di Rivia.

L'iniziativa coinvolge l'intera esperienza ruolistica della casa di sviluppo polacca. La versione PC dei primi due atti della serie (entrambi nella loro edizione Enhanced) è proposta con uno sconto dell'85% sul prezzo originale. Chi deciderà di approfittare dell'offerta per recuperare The Witcher 3 Wild Hunt, invece, avrà diritto a uno sconto del 70% sia per la versione base che per l'edizione Game of the Year comprensiva di tutte le espansioni. L'occasione perfetta per provare la nuova mod che promette di migliorare aspetto e texture dei nemici!

Senza indugiare oltre, eccovi allora la lista completa delle promozioni di Steam legate alla serie di Geralt di Rivia che, come sempre, possono essere consultate attraverso le pagine del negozio digitale di Valve:

The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut - sconto dell'85%

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition - sconto dell'85%

The Witcher 3: Wild Hunt - sconto del 70%

The Witcher 3: Game of the Year Edition - sconto del 70%

The Witcher Trilogy - sconto dell'80%

The Witcher Adventure Game - sconto dell'85%

Thronebreaker: The Witcher Tales - sconto del 25%

La promozione di Steam sui videogiochi maggiori della serie di The Witcher e sugli spin-off della saga dello Strigo è già attiva e lo rimarrà fino a domenica 14 aprile.