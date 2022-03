The Witcher, nuova saga in UE5: Slama promette niente crunch, chi è il Game Director?

Con l'annuncio di una nuova saga di The Witcher in arrivo, CD Projekt RED ha confermato la ripresa dei lavori sulla declinazione videoludica della saga letteraria di Andrew Sapkowski.

La software house polacca ha inoltre confermato che l'ancora misterioso titolo sarà plasmato in Unreal Engine 5, circostanza che lascia ipotizzare un lancio esclusivamente destinato a PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In attesa di informazioni certe, non sono mancate le prime ipotesi, con teorie legate ad un ritorno di Ciri nei panni di protagonista.

Da CD Projekt RED è inoltre già giunta la conferma che Jason Slama sarà il Game Director del nuovo The Witcher. Entusiasta di poter rivestire questo ruolo, lo sviluppatore ha promesso che sotto la sua supervisione non vi sarà alcuna forma di crunch. Una premessa doverosa, siglata dal Director a seguito delle polemiche che avevano coinvolto il "caso" Cyberpunk 2077.



Alla realizzazione dell'epopea ambientata a Night City, del resto, Jason Slama non sembra aver mai contribuito. Analizzando il profilo LinkedIn del Game Director, si apprende infatti che nel corso dei suoi oltre sette anni in CD Projekt RED, quest'ultimo si è occupato esclusivamente della serie dello Strigo. Inizialmente come Senior UI Programmer per The Witcher 3: Wild Hunt e in seguito come Lead Programmer per Gwent: The Witcher Card Game, del quale è divenuto Game Director nel dicembre 2018, Slama ha sempre seguito l'universo di Geralt di Rivia.