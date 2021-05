The Witcher sbanca Kickstarter: raccolti oltre 3 milioni di dollari per il gioco da tavolo

Con il crescente interesse dei fan per l'update nextgen di The Witcher 3 e l'attesa per l'arrivo delle prime informazioni su The Witcher 4, il team di Go on Board ha lanciato la campagna Kickstarter del gioco da tavolo The Witcher Old World e, in poco meno di due settimane, ha già raccolto oltre 3 milioni di dollari!

L'esperienza ruolistica offerta da Old World, realizzata su licenza ufficiale di CD Projekt e con la collaborazione esterna degli stessi sviluppatori polacchi, si prefigge lo scopo di narrare le gesta compiute dai cacciatori di abomini molto tempo prima delle avventure di Geralt di Rivia. Una volta completato il proprio addestramento presso una delle grandi scuole (Orso, Gatto, Vipera, Lupo o Grifone), il proprio eroe può esplorare il continente e completare incarichi per maturare l'esperienza necessaria a scalare le gerarchie dei witcher.

Con queste premesse, il successo della campagna di crowdfunding era facilmente pronosticabile e si è puntualmente verificato: nel momento in cui scriviamo, i ragazzi di Go on Board hanno raccolto qualcosa come 2.711.889 euro, a fronte di una richiesta minima di finanziamento per il progetto fissata a 250.000 euro.

La raccolta fondi avviata da Łukasz Woźniak e dal suo collettivo di esperti creatori di board game proseguirà ancora per 14 giorni: il fiume di denaro riversato dai fan dello Strigo nelle casse di Go on Board darà modo agli autori del gioco da tavolo di integrare nuovi contenuti (ci sarà anche la completa localizzazione in italiano!) e di arricchire ulteriormente l'esperienza con pacchetti aggiuntivi e asset grafici più curati. In calce e in cima alla notizia trovate il link alla pagina Kickstarter e al video della campagna crowdfunding di The Witcher Old World.