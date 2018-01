The Witcher: la sceneggiatrice della serie TV rassicura i fan sulla qualità dello show

L'annuncio della serie TV diha scatenato sentimenti contrastanti negli animi dei fan delle avventure di Geralt di Rivia: alcuni sono rimasti entusiasmati dal progetto targato, altri preoccupati per quello che potrebbe essere uno show di qualità inferiore rispetto ai romanzi di Andrzej Sapkowski e alla trilogia videoludica di CD Projekt.

Poche settimane fa, vi abbiamo riferito che sarà Lauren Schmidt Hissrich a fare da sceneggiatrice della serie TV. L'autrice è già nota al pubblico per quanto proposto con le serie di Daredevil e The Defenders, ma le aspettative dei fan per lo show dedicato allo strigo sono alte e certamente non di facile gestione.

Dopo aver pubblicato un piccolo update sull'attuale stato dei lavori e sullo studio delle mappe che faranno da scenario alla serie, la Hissrich ha voluto rassicurare i fan, alcuni dei quali, come già accennato, temono una realizzazione dello show mediocre o comunque poco fedele ai racconti originali.

In particolare, la sceneggiatrice ha risposto ad un utente che manifestava i propri timori nei confronti del progetto, e sul potenziale "annacquamento" delle dure e cupe atmosfere tipiche della serie di The Witcher. Questa la risposta della Hissrich: "Non ci sarà alcun annacquamento. Avete la mia parola".

Nel corso del mese di dicembre 2017, inoltre, l'autrice è spesso entrata in contatto con i fan, occasioni nelle quali ha rivelato le fonti principali da cui attingerà per il suo show, ovvero: "Il Sangue degli Elfi", "Il Guardiano degli Innocenti", e "La Spada del Destino", tutti facenti parte dell'epopea letteraria di Sapkowski.