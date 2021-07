The Witcher: tutta la serie in grandissimo sconto su GOG per il WitcherCon

Per celebrare al meglio la prima edizione del WitcherCon, iniziata oggi 9 luglio e con una seconda diretta prevista per domani, CD Projekt RED e GOG hanno preparato diverse sorprese per i fan in modo così da valorizzare ancora di più l'evento dedicato al franchise incentrato sullo strigo Geralt di Rivia.

Anzitutto il team polacco ricorda che c'è la possibilità di poter scaricare gratis The Witcher Enhanced Edition, la versione definitiva del primo capitolo uscita originariamente nel settembre 2008, scaricando l'app GOG Galaxy PC. A dire il vero The Witcher Enhanced Edition è disponibile gratis su GOG Galaxy già dallo scorso dicembre, tuttavia CD Projekt RED ha voluto ricordare ai giocatori la possibilità di poterlo riscattare anche in questa giornata speciale. Tra gli altri regali messi a disposizione, un pacchetto digitale contenente quattro oggetti per il Gwent, due fumetti digitali incentrati sulla serie e il download di un concerto basato su The Witcher 3: Wild Hunt. In questo caso però non è specificato che il pacchetto avrà tutti questi contenuti uguali per tutti o se invece si tratterà di premi assegnati in maniera casuale.

GOG effettuerà inoltre massicci sconti su tutti gli altri titoli della serie: The Witcher 3 è scontato dell'80% a 9,99 euro, mentre The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition dell'85% a 2,99. Anche il primo capitolo è disponibile in sconto per coloro che non intendono accedere a GOG Galaxy, venduto a 1,49 euro grazie all'85% di sconto. Stesso discorso anche per The Witcher Adventure Game (1,49) e Thronebreaker: The Witcher Tales (5,99). Il WitcherCon è dunque un'occasione d'oro per recuperare l'intero franchise videoludico spendendo molto poco. Una cosa però è certa: non ci sarà nessun annuncio su The Witcher 4 al WitcherCon.