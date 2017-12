The Witcher: la serie Netflix sarà scritta dall'autrice di Daredevil e The Defenders

Come riportato su Variety.com, la serie TV diprodotta da Netflix vedrà Lauren Schmidt Hissrich alla sceneggiatura. Le capacità di scrittura dell'autrice sono già state ampiamente lodate per il lavoro svolto nelle serie di The Defenders, Power e soprattutto Daredevil.

La Hissrich lavorerà in qualità di showrunner e produttrice esecutiva della nuova attesa serie Netflix, andando così a ricoprire un ruolo fondamentale nello realizzazione del prodotto.

Al contrario, ricordiamo che CD Projekt RED, al capo dell'acclamata serie di videogiochi di The Witcher, non sarà in alcun modo legata a questo nuovo adattamento delle avventura di Geralt di Rivia. L'autore dei romanzi originali, Andrzej Sapkowski, fungerà invece da consulente creativo, dando così supporto a Lauren Hissrich in fase di scrittura.

Sean Daniel (The Mummy, The Expanse) e Jason Brown (The Expanse), anch'essi produttori esecutivi dello show, hanno così commentato subito dopo l'annuncio della serie: "I personaggi sono interessanti, divertenti e costantemente sorprendenti, e non vediamo l'ora di portarli su Netflix, la casa perfetta per lo storytelling innovativo". Quali aspettative riponete nella serie TV di The Witcher?