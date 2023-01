The Witcher Sirius avrà multiplayer co-op e PvE: indizi da nuove offerte di lavoro

Tra i numerosi progetti a tema The Witcher attualmente in sviluppo c'è anche The Witcher Sirius, uno spin-off in sviluppo presso gli studi di Molasses Flood sotto la supervisione di CD Projekt RED.

Al momento dell'annuncio ufficiale, lo studio polacco aveva confermato che The Witcher Sirius avrebbe avuto il multiplayer, offrendo comunque anche una campagna single player dalla forte componente narrativa, in linea con le altre produzioni del brand. CD Projekt RED finora non ha mai approfondito cosa offrirà il comparto multigiocatore dello spin-off, tuttavia indizi in tal senso sembrano arrivare da nuove offerte di lavoro diffuse dalla compagnia.

Stando a quanto riportato in queste proposte, The Witcher Sirius dovrebbe offrire il multiplayer cooperativo ed incentrarsi sul PvE, senza prevedere contenuti in stile PvP. Si tratta dunque di piccoli ma significativi dettagli in più sulla natura dell'opera targata Molasses Flood, ancora mai mostrata al pubblico e presumibilmente ancora piuttosto lontana dall'esordio sul mercato.

Questi dettagli aumentano dunque la curiosità nei confronti del gioco e su come verranno implementate queste meccaniche. In attesa dunque di aggiornamenti più concreti da parte degli sviluppatori, ricordiamo che Molasses Flood si è espanso per i lavori su The Witcher Sirius, che sembrano procedere regolarmente e senza particolari intoppi.