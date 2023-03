The Witcher Sirius: CD Project Red spiega le ragioni della rivalutazione dei fondi

CD Project Red ritorna a parlare del recente reset del progetto multiplayer co-op di The Witcher Sirius, soprattutto a fronte delle notizie attinenti alla cancellazione dei fondi stanziati per il suddetto progetto a seguito di quella che è stata definita dalla stessa compagnia come una "rivalutazione" di The Witcher Sirius.

Nel corso dell'ultima conferenza a porte chiuse, il CEO e il CFO dell'azienda (rispettivamente, Adam Kicinski e Piotr Nielubowicz) hanno espresso delle delucidazioni circa quanto affermato sopra, dichiarando di essere consapevoli che "non è bello sentire da un'azienda che un progetto sia stato rivalutato ma, allo stesso tempo, per rimanere innovativi, dobbiamo sperimentare ed essere coraggiosi cercando di percorrere nuove strade".

In altre parole, il desiderio di rinnovamento della formula videoludica ideata dai ragazzi dietro la creazione della saga di The Witcher avrebbe dato il via alla serie di cambiamenti operata di recente. "Per mantenere il controllo e la giusta rotta, specialmente con un progetto nuovo in termini di design, sviluppato da un nuovo studio della nostra famiglia, abbiamo bisogno di valutare la situazione man mano che procediamo. È meglio tagliare i costi in anticipo e persino ripartire". Sono queste le dichiarazioni rilasciate dagli stessi vertici di CD Project Red, che sottolineano l'importanza di trovare nuovi modi per ampliare i franchise.

Come aggiunto dagli stessi Kicinski e Nielubowicz, "dobbiamo essere in grado di rivalutare i nostri concept originali, persino quando il lavoro sullo sviluppo è già in corso". Queste affermazioni, che sottolineano l'importanza di un cambio di rotta ritenuto essere fondamentale per l'avanzamento della creazione di questo nuovo progetto, potrebbero dare maggior credito ai recenti rumor su The Witcher Sirius che diventa single player e va in Giappone, anche se non vi è alcuna informazione ufficiale per adesso.