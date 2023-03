The Witcher Sirius: CD Projekt ha resettato il progetto multiplayer co-op?

Tra i vari progetti a tema The Witcher avviati da CD Projekt RED c'è anche Project Sirius, un titolo multiplayer online che si concentrerà su co-op e multiplayer stando agli annunci di lavoro della compagnia polacca.

Sebbene sembrasse che i lavori su Project Sirius stessero procedendo spediti, CD Projekt ha lasciato intendere di aver effettuato una sorta di reset del titolo affidato in appalto al team di Molasses Flood. Stando al nuovo report rivolto agli investitori dell'azienda, CD Projekt ha confermato "un fondo svalutazione in relazione alle spese sostenute nell'ambito dei lavori di sviluppo legati a Project Sirius. Il valore delle spese sostenute entro la fine del 2022 ammonta a 33,4 milioni di PLN e graverà sui risultati finanziari di della Società e del Gruppo CD Projekt per l'anno 2022. Il valore delle spese sostenute nei mesi di gennaio e febbraio 2023 ammonta a 9,5 milioni di PLN e andrà di conseguenza a gravare sui risultati finanziari del primo trimestre 2023".

La compagnia ha quindi messo in chiaro che nel bilancio saranno evidenziate delle perdite legate all'accantonamento dei lavori svolti sinora su Project Sirius. Nel frattempo, CD Projekt si dice alla ricerca di "una nuova struttura" su cui basare tutto il progetto. La decisione è stata presa "in base ai risultati della valutazione della portata e al potenziale commerciale del concept originale di Project Sirius". Questo lascia credere che ci sia stato un vero e proprio reboot del gioco, ma attendiamo eventuali dichiarazioni pubbliche in merito per averne l'assoluta certezza.

CD Projekt lavora ad altri progetti sul franchise fantasy, incluso The Witcher 4 e The Witcher Remake, quest'ultimo affidato alle mani di Fool's Theory.