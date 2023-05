The Witcher Sirius, non solo un reset dei lavori: arriva un'ondata di licenziamenti

Il prossimo titolo spin-off di The Witcher è stato al centro di numerosi rumor e informazioni nell'ultimo periodo: dopo che CD Project Red ha spiegato le ragioni della rivalutazione dei fondi di The Witcher Sirius, la compagnia polacca ha rassicurato i fan circa l'avanzamento dei lavori al suddetto progetto incentrato sull'iconica saga dei Witcher.

Lo sviluppo di The Witcher Sirius è di nuovo sui giusti binari, perciò non è da escludere che tra qualche anno si possa sentir parlare più nel dettaglio del titolo in questione. Tuttavia, potrebbe anche succedere l'esatto opposto: direttamente dal noto portale Windows Central, veniamo infatti a sapere che lo studio dietro The Witcher Sirius (The Molasses Flood) è stato soggetto ad una ristrutturazione. Dalle fonti emerge quindi che in CD Project Red vi sono stati diversi licenziamenti.

Non si sa quali siano le ragioni connesse a quanto detto sopra (seppure le idee più plausibili siano inevitabilmente correlate ai 33,4 milioni di PLN di spese di creazione per Project Sirius). Eppure, sappiamo che numerosi dipendenti di The Molasses Flood non faranno più parte del team creativo. A causa dei cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi, sono stati licenziati ventinove sviluppatori: ventuno dei posti in questione sono stati tagliati dal team negli Stati Uniti, mentre il restante dalla Polonia. CD Project Red non ha rilasciato alcun dettaglio sul possibile rallentamento nell'avanzamento del progetto a seguito delle modifiche apportate. Perciò, non è da escludere che l'intera compagnia abbia subito delle ristrutturazioni interne per far fronte alla serie di licenziamenti di cui sopra.