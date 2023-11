The Witcher Sirius sarà open world? Lo suggerisce un annuncio di lavoro

Dopo essere stati colpiti da un'ondata di licenziamenti che ha portato il team a perdere 29 collaboratori lo scorso maggio, The Molassess Flood continua a lavorare su The Witcher Sirius, spin-off della serie ruolistica che sembra puntare su un'esperienza multiplayer online co-op, stando agli indizi raccolti sino ad oggi.

The Molassess Flood, studio acquisito da The Witcher nel 2021, ha diffuso sulle pagine di LinkedIn un nuovo annuncio di lavoro, tramite il quale possiamo ricavare nuove apparenti informazioni sul progetto, non ancora mostrato in pubblico dagli autori.

L'annuncio, nello specifico, offre la possibilità di occupare un posto vacante presso l'ufficio di Boston di The Molasses Flood, e conferma la necessità di reclutare un "Senior o Principal Level Designer" per creare "aree ambientate nell'open world slavo di The Witcher". Solo pochi mesi fa è stato affermato da CD Projekt che il titolo di The Molasses Flood sarà "uno dei giochi più innovativi che abbiano mai arricchito il franchise di The Witcher".

Al momento è complesso immaginare il tipo di esperienza che proporrà Project Sirius, tuttavia unendo gli elementi online e open world si potrebbe quasi pensare a degli elementi da MMORPG. Si tratta però di una mera speculazione, nel mentre rimaniamo in attesa che CD Projekt e The Molassess Flood siano finalmente pronti a mostrare il titolo in azione.