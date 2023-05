The Witcher Sirius, sviluppo di nuovo 'sui giusti binari': CD Projekt Red rassicura i fan

Lo scorso marzo CD Projekt RED ha resettato lo sviluppo di The Witcher Sirius, spin-off in sviluppo presso gli studi di The Molasses Flood. Questo stravolgimento di piani aveva preoccupato i fan circa lo status dei lavori, tuttavia lo studio polacco ha voluto rassicurare i giocatori sulla situazione.

Attraverso un comunicato ufficiale rivolto agli investitori, CD Projekt RED ha infatti confermato che "sono conclusi i lavori volti a dare una nuova struttura a Project Sirius", con lo sviluppo che dunque è tornato sui giusti binari ed ora può nuovamente procedere in maniera regolare e senza ulteriori intoppi. Altri dettagli sul progetto non sono stati diffusi, e resta dunque valido quanto già noto fin qui: si tratta di uno spin-off pensato principalmente per i fan dello show omonimo di Netflix e portato avanti da The Molasses Flood, studio con sede a Boston, negli Stati Uniti, in precedenza acquisito dalla compagnia polacca.

Pensato inoltre come un progetto rivolto al multiplayer, negli scorsi mesi si sono inoltre diffuse voci sulla possibilità che The Witcher Sirius sia diventato single player e collocato in un'ambientazione ispirata al Giappone feudale. Nulla di tutto questo per ora ha ricevuto conferme o chiarimenti, e The Witcher Sirius per il momento resta avvolto nel mistero. Quantomeno però adesso sappiamo che lo sviluppo ha ripreso il suo regolare corso.