The Witcher Sirius è ufficiale: lo spin-off di Molasses Flood offrirà il multiplayer

CD Projekt RED svela tutte le sue carte in merito al proprio futuro, annunciando Hadard ed i nuovi progetti a tema The Witcher e Cyberpunk. Sono cinque in tutto i giochi in lavorazione presso la software house polacca, pronta ad espandere ulteriormente l'IP di The Witcher.

Oltre ad aver infatti confermato che The Witcher Polaris darà il via alla nuova trilogia della serie, CD Projekt RED rivela che è in lavorazione anche The Witcher Sirius, spin-off ambientato sempre nello stesso universo narrativo già esplorato nei precedenti giochi e sviluppato da Molasses Flood, il team autore di Drake Hollow e The Flame in the Flood divenuto nel 2021 sussidiario della compagnia polacca.

The Witcher Sirius viene descritto su Twitter come un progetto "differente dalle nostre precedenti produzioni, che offrirà un gameplay basato sul multiplayer a fianco di una classica esperienza single-player comprensiva di campagna con storia e missioni". L'opera punterà quindi forte sulla componente multigiocatore, pur ovviamente continuando ad offrire un'esperienza per giocatore singolo come già visto nelle precedenti produzioni di CD Projekt RED.

Gli stessi dettagli relativi a Sirius vengono confermati anche sul sito ufficiale della compagnia, con Adam Kicinski, CEO di CD Projekt RED, che conferma la natura ibrida single player e multiplayer dello spin-off. Non resta quindi che attendere di vedere qualcosa di concreto sul progetto, in particolare su come funzionerà la componente multigiocatore online, caratteristica peculiare di The Witcher Sirius.