The Witcher: la storia di Geralt di Rivia e dei giochi CD Projekt RED

La saga di The Witcher è particolarmente amata dai giocatori, sia da chi era già in passato un ammiratore delle avventure narrate nei libri di Andrzej Sapkowski, sia da chi ha imparato a conoscere il personaggio di Geralt di Rivia solamente con i videogame.

Si tratta di un brand che ha acquisito una popolarità crescente nel corso degli ultimi anni, e che ha reso CD Projekt RED un colosso dell'industria videoludica, tanto che moltissimi fan del gioco aspettano con impazienza il loro prossimo progetto, l'attesissimo Cyberpunk 2077, anche solo per la fiducia incondizionata che ripongono negli sviluppatori.

Ma non è solo il mondo della letteratura e dei videogame ad essersi accorto di Geralt di Rivia e soci, visto che addirittura Netflix ha deciso di produrre una serie TV su The Witcher, coinvolgendo nomi di primissimo piano, dato che il ruolo di protagonista è stato affidato ad un certo Henry Cavill, che ha appena smesso i panni di Superman.

