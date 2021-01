The Witcher 3 per Switch può ora essere acquistato senza DLC a prezzo ridotto

Ad oltre un anno dal lancio, CD Projekt RED ha deciso di espandere il ventaglio di opportunità per i giocatori intenzionati a comprare The Witcher 3: Wild Hunt su Nintendo Switch.

Fino a ieri, il GDR dello strigo poteva essere acquistato solo ed esclusivamente a 59,99 euro nel formato Complete Edition, ossia l'edizione comprendente, oltre al gioco base, anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine. Oggi 28 gennaio nel listino del Nintendo eShop è spuntata la versione base di The Witcher 3: Wild Hunt al prezzo di 39,99 euro. Le due espansioni non sono incluse nel pacchetto, ma adesso possono essere acquistate separatamente al prezzo di 9,99 euro e 19,99 euro.

Complessivamente, l'acquisto di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition continua a rappresentare la mossa più conveniente (si risparmia un totale di 10 euro), ma in questo modo è stata fornita una maggiore libertà di scelta agli acquirenti. I giocatori interessati alla sola esperienza base, ad esempio, possono risparmiare un bel po' di soldi, e rimandare ad un secondo momento l'eventuale acquisto delle espansioni.

Vi ricordiamo che The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e PC. Le versioni PS5 e Xbox Series X arriveranno nel corso di quest'anno.