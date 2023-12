The Witcher: un tenero cosplay di Ciri a cavallo del suo fido destriero

Dopo aver ultimato Cyberpunk 2077 con l'uscita della Ultimate Edition, CD Projekt RED torna a concentrarsi sull'universo di The Witcher. Sono diversi i progetti in arrivo e su cui la software house polacca sta dedicando i propri sforzi, ma la community di cosplayer è ancora legata ai protagonisti della trilogia originale di Geralt.

Annunciato da ormai diverso tempo, The Witcher Remake porterà i giocatori a ripercorrere la prima avventura dello Strigo di Rivia, ma come mai prima d'ora. Stando a quanto finora rivelato si tratta di una riedizione in Unreal Engine 5 che non andrà a migliorare solamente la componente visiva. Purtroppo, però, The Witcher Remake arriverà non prima di The Witcher 4. Ciò significa che dovremo attendere almeno un altro anno prima di vederlo sugli scaffali dei negozi.

Prima, arriverà The Witcher Polaris, il quarto capitolo della saga di The Witcher che per il game director Sebastian Kalemba sarà una sfida epocale. L'interprete di Gearlt vorrebbe essere coinvolto nei prossimi giochi di The Witcher, ma come sappiamo l'avventura del "Lupo Bianco" è giunta al termine.

Protagonista di The Witcher 4 potrebbe essere Ciri, che ritroviamo nella bellissima interpretazione condivisa dalla cosplayer Reyrri. In questo cosplay di Ciri da The Witcher la leoncina di Cintra dai capelli color cenere è al fianco del suo fido destriero, pronta per la nuova avventura.