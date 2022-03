The Witcher: una teoria dei fan svela il protagonista del prossimo capitolo?

Oggi è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia che vede protagonista il prossimo capitolo di The Witcher, il cui sviluppo è stato ufficialmente annunciato da parte di CD Projekt RED. In poche ore, i fan si sono scatenati e hanno analizzato l'immagine che funge da teaser per carpirne ogni segreto.

Se da una parte i fan credono che il medaglione parzialmente coperto dalla neve possa appartenere alla Scuola del Gatto e suggerire quindi che la protagonista del prossimo gioco sia proprio Ciri, esiste anche un'altra schiera di appassionati che la pensa diversamente. Secondo parte della community, infatti, il medaglione che si vede nell'immagine potrebbe appartenere alla Scuola della Lince, della quale conosciamo già qualche dettaglio. Per chi non lo sapesse, la Scuola della Lince è stata fondata in seguito all'estinzione della Scuola del Lupo e i fondatori di questo gruppo sono personaggi ben noti ai giocatori della serie sviluppata in Polonia, ovvero Eskel, Lambert e Keira Mitz (la moglie di Lambert). Non è quindi da escludere che uno di questi personaggi possa essere il protagonista del gioco o che il titolo sia ambientato nello stesso periodo in cui è avvenuta la fondazione della Scuola della Lince.

In attesa di scoprire maggiori dettagli direttamente dagli sviluppatori, vi ricordiamo che il prossimo The Witcher girerà grazie all'Unreal Engine 5 di Epic Games.