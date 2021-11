The Witcher: trailer della Stagione 2 'aggiustato' con la musica dei videogiochi

Il nuovo trailer della seconda stagione dello show di The Witcher è stato accolto con estremo entusiasmo dai fan dello strigo, che hanno potuto apprezzare il cospicuo salto tecnico compiuto dalla produzione di NetFlix ed emozionarsi in vista della prosecuzione del viaggio di Geralt e Cirilla.

Nonostante il grande apprezzamento dimostrato, c'è tuttavia un aspetto che non è riuscito a mettere tutti d'accordo: stiamo parlando di Monster di Kanye West, brano impiegato come accompagnamento musicale per il filmato promozionale. Tra quelli che non l'hanno apprezzato c'è anche lo youtuber V1talic, il quale si è rimboccato le maniche e ha provato a metterci una pezza. Come? Sostituendo la canzone con Sword of Destiny, tema principale del videogioco di The Witcher 3: Wild Hunt composto da Marcin Przybyłowicz e Percival Schuttenbach.

Sword of Destiny è indubbiamente una delle composizione più amate in assoluto dagli appassionati della saga videoludica di The Witcher, alla quale va riconosciuto il merito di aver reso popolare il personaggio nato dall'immaginazione di Andrzej Sapkowski. Molti di voi la ricorderanno come sottofondo musicale del celebre trailer E3 2014 di The Witcher 3 Wild Hunt.

Curiosi di scoprire che effetto fa sulle immagini tratte dalla serie televisiva con protagonista Henry Cavill? Guardate il trailer "aggiustato" in cima a questa notizia (ascoltate fino all'ultimo secondo, non ve ne pentirete) e diteci cosa ne pensate nei commenti!