The Witcher traina i profitti di CD Projekt: grande successo su Nintendo Switch e mobile

Ormai in procinto di rendere disponibile l'atteso Cybperpunk 2077, il team di CD Projekt RED ha registrato ottimi risultati dal punto di vista fiscale, con una crescita di circa il 70% rispetto allo scorso anno.

Nel presentare i dettagli legati ai traguardi raggiunti dalla software house, il CFO del team polacco ha confermato la notevole importanza rivestita dal franchise di The Witcher. In particolare, si è evidenziato il successo riscosso dalla riedizione di The Witcher 3: Wild Hunt su Nintendo Switch, che, afferma Piotr Nielubowicz, ha fatto registrare "vendite eccellenti". Performance positive anche per gli altri titoli legati all'universo di The Witcher pubblicati su altre piattaforme.

"Nel tardo 2019, - sottolinea Nielubowicz - abbiamo pubblicato Gwent su dispositivi iOS, con la versione per Android che ha fatto seguito nella prima metà di quest'anno. Abbiamo anche pubblicato Thronebraker per Nintendo Switch. Le versioni mobile dei nostri giochi sono andati incontro ad un'accoglienza positiva tra il pubblico".



Al successo delle incarnazioni videoludiche delle avventure dell'universo di The Witcher hanno inoltre potuto godere del traino della serie Netflix The Witcher, della quale si attende ora la seconda Stagione. In attesa di novità per il futuro della saga, CD Projekt RED ha confermato l'arrivo di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X.