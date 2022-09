The Witcher: un triplice cosplay con Triss, Yennefer e Ciri al massimo della forma

The Witcher è una delle saghe più famose di sempre. CD Projekt Red ha fatto partire questa proposta videoludica più di un decennio fa, ottenendo una grande popolarità in tutto il mondo. Non è un caso se in rete circolano vari cloni di Geralt di Rivia, alcuni più riusciti, altri meno. Di certo però la saga ufficiale tornerà nei prossimi anni.

A rivelarlo è stato proprio CD Projekt Red che ha annunciato la produzione di The Witcher 4, il futuro del franchise che potrebbe portare con sé un nuovo, o una nuova, protagonista. Al momento le tracce sembrano indicare Ciri, ma ci sarà tempo per sviscerare adeguatamente tutte le informazioni che lo studio polacco concederà agli appassionati.

Intanto ricorderemo tutti come in The Witcher 3 ci fossero alcune scelte importanti da fare: mentre Ciri combatteva al fianco di Geralt, veniva portata avanti l'eterna lotta tra Triss Merigold e Yennefer di Vengerberg. E se invece volessimo sceglierle tutte e tre? In questo triplo cosplay di Triss, Yennefer e Ciri vengono proposte tutte le protagoniste femminili di The Witcher. Tutte hanno combattuto al fianco di Geralt sostenendolo, a un certo punto della trama.

Troviamo Felvelial nei panni di Ciri, AnnSiren nei panni di Triss e infine Ilostunicorn nei panni della maga Yennefer. Qual è la vostra preferita delle tre?