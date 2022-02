The Witcher: Triss Merigold sprigiona la sua eleganza nel cosplay di Grusha

The Witcher 3: Wild Hunt è uno dei videogiochi più apprezzati della scorsa generazione di console ma giocato ancora al giorno d'oggi. L'action RPG di casa CD Projekt Red era in gestazione dal 2008 ma soltanto nel 2015 vide la luce, mentre lo studio si stava occupando già di Cyberpunk 2077. Il risultato è ben noto: diventò velocemente un GOTY.

Non ci fu modo migliore per chiudere l'avventura dello strigo Geralt di Rivia, ispirato alle storie scritte dal polacco Andrzej Sapkowski, affiancato stavolta anche dalla più giovane Ciri. Certo, i due protagonisti di The Witcher 3: Wild Hunt non avrebbero potuto risolvere tutti i problemi e gli eventi pensati da CD Projekt Red da soli, ed è qui che entra in gioco l'aiuto di qualche altro personaggio, ormai famosissimo e iconico quasi alla pari del protagonista.

C'è ancora spazio per un The Witcher 4, magari in produzione presso lo studio polacco, e uno dei personaggi che avrebbe il titolo di tornare è Triss Merigold, la fiammeggiante maga di Maribor che tante volte ha colpito i giocatori tanto da conquistarli e sceglierla come finale amoroso di Geralt. In attesa di avere notizie da un potenziale futuro titolo, ecco Grusha che sprigiona tutta l'eleganza della maga in alcune foto. Il cosplay di Triss Merigold in abito verde è accattivante e non fa mancare nulla.