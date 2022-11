The Witcher: una Triss Merigold in tema Halloween in questo cosplay

In un mondo fantasy come quello di The Witcher, sapientemente creato ed espanso dai racconti di Andrzej Sapkowski e poi sfruttato da CD Projekt Red e Netflix per i loro progetti videoludici e seriali, ci sono tradizioni che poco sono affini a quelle del mondo reale. Nella vastità del Continente, avvengono tante pratiche sconosciute ai più.

Magari c'è anche Halloween tra le festività di The Witcher, anche se tra un mostro e l'altro forse nessuno avrebbe voglia di crearne e impersonarne molti. Tuttavia, molti personaggi della saga sono stati un po' rivisti, alcuni più alcuni meno, in occasione di Halloween nel mondo reale. Di illustrazioni a tema ce ne sono tante, ma ovviamente non mancano i cosplay.

Pensiamo ad esempio al lavoro di Melissa Lissova, presentato nel post in basso. Il 31 ottobre, la modella ha portato al pubblico un cosplay di Triss Merigold a tema Halloween. Pochi cambiamenti per lei, dato che è sempre presente il suo costume formato da un corpetto marroncino e una mantellina verde che l'ha resa famosa tra i fan di The Witcher, con le modifiche che prevedono principalmente due aggiunte: una zucca che potrebbe essere esplosiva tra le mani e un cappello nero a punta da strega poggiato sopra i suoi capelli rossicci.

E se preferite un'altra versione, c'è la classica Triss Merigold in aspetto regale. Ma non perdetevi anche il cosplay del protagonista Geralt.