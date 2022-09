The Witcher, a che punto è lo sviluppo del nuovo gioco? Parla Kiciński

Sono giorni intensi per CD Projekt RED: dopo aver annunciato l'espansione Phantom Liberty e pubblicato il ricchissimo update 1.6 di Cyberpunk 2077, la compagnia polacca ha tenuto una riunione per illustrare agli azionisti i (buoni) risultati finanziari conseguiti durante la prima metà del 2022.

Adam Kiciński, CEO di CD Projekt Group, ha fatto sapere che i primi sei mesi dell'anno si sono conclusi in attivo (gli utili sono cresciuti dell'8% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente) e ha anticipato grandi cose per il futuro, spiegando che il team è attualmente impegnato nello sviluppo di due tripla A in simultanea.

Uno dei due, com'è ben noto fin dallo scorso marzo, è il nuovo The Witcher in Unreal Engine 5, motore grafico di nuova generazione di Epic Games. Sull'onda di una serie di domande poste dagli azionisti durante l'incontro, Kiciński ha spiegato che il nuovo The Witcher, che si trova ancora nella fase di pre-produzione, inaugurerà una nuova saga che sarà composta da più di un gioco. "Abbiamo in mente più di un gioco", ha confermato il CEO. "La prima saga era composta da tre titoli, quindi stiamo pensando a più di un gioco. Ora ci troviamo nella pre-produzione del primo episodio della nuova saga di The Witcher".

CD Projekt RED aveva già spiegato in fase di annuncio che il nuovo The Witcher è destinato a fondare una nuova saga, quindi non ci stupisce sapere che il team ha già in mente più di un gioco. Con le sue parole, Kiciński ha inoltre fornito un piccolissimo aggiornamento sullo stato dello sviluppo: quando è stato presentato lo scorso marzo, il nuovo The Witcher si trovava in una "fase di ricerca per la pre-produzione", mentre la pre-produzione effettiva è cominciata a maggio. Il gioco, dunque, si trova attualmente nel suo quarto mese di pre-produzione. L'impressione, dunque, è che l'arrivo effettivo sugli scaffali si ancora molto lontano...

Ben più vicino, invece, il lancio dell'update next-gen per The Witcher 3: Wild Hunt, atteso entro la fine del 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.