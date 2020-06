The Witcher Universe Collection su GOG: 80 euro di sconto per l'acquisto dell'intera serie

I gestori del portale di GOG.com lanciano un'offerta dedicata a tutti i fan vecchi e nuovi di Geralt di Rivia: The Witcher Universe Collection consente infatti di acquistare l'intero pacchetto dei videogiochi della serie risparmiando più di 80 euro.

L'iniziativa promozionale lanciata dai curatori del negozio digitale di CD Projekt propone uno sconto medio del 75% sull'acquisto dell'intero pacchetto di videogiochi della serie di The Witcher, il tutto al prezzo di 26,85 euro invece che 107,45 euro.

Oltre alle versioni complete della trilogia action ruolistica dello Strigo (ivi comprese le espansioni di The Witcher 3), nell'offerta di GOG.com rientrano anche gli spin-off strategici Thronebreaker The Witcher Tales e The Witcher Adventure Game. Eccovi la lista completa dei giochi proposto dalla Universe Collection di The Witcher:

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

The Witcher 2: Assassins of Kings - Enhanced Edition

The Witcher: Enhanced Edition

Thronebreaker: The Witcher Tales

The Witcher Adventure Game

Lo sconto del 75% su The Witcher Universe Collection è già disponibile su GOG.com e lo rimarrà fino alla sera di domenica 14 giugno 2020: una volta acquistato, ciascun titolo della collezione potrà essere installato su PC rigorosamente senza DRM.