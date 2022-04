The Witcher in Unreal Engine 5: sviluppo più semplice ma non più veloce

Come sappiamo, il nuovo The Witcher utilizzerà l'Unreal Engine 5 e questo secondo molti porterà a tempi di sviluppo più rapidi, considerando l'ottima flessibilità del motore di Epic Games. Ma sarà davvero così? Adam Kiciński, CEO di CD Projekt, fornisce una risposta ben precisa a questi dubbi.

Durante l'ultima conference call con gli azionisti, Kiciński ha sottolineato come l'azione dell'Unreal Engine 5 permetterà al team di lavorare con maggior semplicità ma non necessariamente velocizzerà lo sviluppo. Lo studio polacco avrà bisogno di un minor numero di personale tecnico rispetto al passato e potrà concentrarsi maggiormente sugli aspetti creativi, questo però non vuol dire che lo sviluppo sarà necessariamente più veloce rispetto agli altri prodotti dell'azienda.

La conferenza con gli investitori è servita anche per annunciare altri progetti targati CD Projekt RED, lo studio sta lavorando su varie produzioni ancora da svelare al pubblico e agli stessi azionisti. La compagnia ha anche annunciato i dati di vendita di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 con l'avventura dello Strigo che ha piazzato 45 milioni di copie (in totale la serie ha toccato quota 65 milioni) mentre Cyberpunk 2077 ha raggiunto le 18 milioni di unità vendute dal lancio, indubbiamente un buon successo commerciale nonostante la tiepida accoglienza ed i tanti problemi tecnici che hanno contribuito a danneggiare l'immagine del progetto.

La prima espansione di Cyberpunk 2077 arriva nel 2023, a oltre due anni dal lancio del gioco avvenuto nel dicembre 2020, da segnalare anche il rinvio di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S, inizialmente atteso per i primi mesi di quest'anno, l'aggiornamento next-gen è stato rinviato a data da destinarsi e non sappiamo quando vedrà effettivamente la luce.