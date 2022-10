The Witcher: il vecchio protagonista Geralt di Rivia in questo cosplay selvaggio

Dalle pagine scritte da Andrzej Sapkowski alle righe di codici di CD Projekt Red, il passo non è stato breve. Eppure è bastato l'impegno del team di sviluppo polacco per portare in dote una saga videoludica composta - momentaneamente - di tre capitoli per elevare il mondo di The Witcher, con Geralt di Rivia protagonista.

Lo strigo che ha accompagnato i videogiocatori nel corso delle prime tre avventure ha salutato tutti con The Witcher 3: Wild Hunt, e non tornerà quindi nel prossimo capitolo annunciato da poco da CD Projekt Red. Infatti The Witcher 4 avrà un altro protagonista, forse Ciri, che avrà l'arduo compito di non far rimpiangere il carisma dello strigo. Mentre si attendono altre informazioni su The Witcher: Polaris, rivediamo proprio il protagonista ormai andato verso altri lidi grazie all'interpretazione di Don Esteban.

In un panorama nebbioso e dall'aspetto quasi stregato si erge questo cosplay di Geralt di Rivia, con i capelli bianchi, barba lunga e uno sguardo giallo fulminante che osserva tutto ciò che ha intorno. Con la spada sguainata, si prepara a uccidere i mostri che sono nei paraggi, come ha sempre fatto durante le sue avventure in The Witcher. L'attenzione ai dettagli è stata maniacale, con un'armatura e tutti gli orpelli realizzati in maniera eccellente.