Il primo The Witcher in VR? Ora è possibile grazie a un modder

Giocare il primo The Witcher in VR poteva sembrare impossibile fino a qualche tempo fa, ma adesso sta per diventare realtà grazie a un modder. Si tratta di Patryk Loan, che sta lavorando ad una versione del gioco, che attualmente supporta Oculus, HTC e Windows Mixed Reality.

Va detto che non si tratta di una mod del gioco originale, che continua a non supportarle, ma del lavoro da zero di Loan, che sta effettuando una sorta di remake del gioco utilizzando l'Unreal Engine 4 con il supporto alla VR.

Al momento il progetto supporta solamente la mappa di Kaer Morhen, per cui i giocatori possono camminare ed esplorare l'iconico castello nella realtà virtuale, ma mancano le meccaniche di combattimento e non ci saranno nemici all'interno dell'edificio.

Lo sviluppatore però conta di aggiungere altre mappe dal primo gioco attraverso aggiornamenti futuri, e di rendere prima o poi il tutto giocabile nel vero senso del termine.

Nel frattempo se volete dargli un'occhiata vi rimandiamo al sito dove è possibile scaricare il progetto, ed in cima alla news trovate un video dimostrativo. Che ve ne pare?

Sempre a proposito di The Witcher, in Corea è stata diffusa la patch 3.6 di The Witcher 3: il capolavoro di CD Projekt RED si trova attualmente tra i giochi scontati sul PlayStation Store.