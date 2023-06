The Witcher vs The Witcher 2 vs The Witcher 3: qual è il più bello?

Dal suo debutto avvenuto su PC nel 2007, la serie di videogiochi basata sui romanzi fantasy scritti da Andrzej Sapkowski ha saputo conquistare milioni di fan sparsi per il mondo. Sappiamo già che tra i prossimi giochi di CD Projekt RED non mancheranno nuovi The Witcher, ma qual è secondo voi il miglior esponente uscito finora di questo franchise?

The Witcher

Malgrado l’inevitabile peso del tempo, la prima avventura videoludica dello Strigo ha il merito di aver posto le basi per quella che sarebbe divenuta una trilogia di riferimento per gli amanti dei GDR occidentali. Al netto dei suoi difetti, imputabili per lo più a inevitabili questioni di budget (parecchio inferiore rispetto alle produzioni BioWare a cui il gioco si ispirava), il capostipite della serie riuscì infatti nell’impresa di distinguersi come una vera e propria perla.

The Witcher 2 Assassins of Kings

Complice l’incredibile passo in avanti fatto dal punto di vista tecnico, il secondo capitolo della saga che vede protagonista Geralt di Rivia assicurò al team polacco un successo clamoroso. Ogni elemento del gioco risultò migliorato rispetto a quanto visto nel predecessore e, a detta di molti, alcuni aspetti dell’esperienza rappresentano tuttora vette di qualità ineguagliate all’interno della serie. L’antagonista memorabile, il sistema di sviluppo approfondito e la densità di contenuti bilanciata ne sono un chiaro esempio.

The Witcher 3 Wild Hunt

Oltre ad essere sterminato e visivamente meraviglioso, l’open world di The Witcher 3 riesce a coinvolgere i giocatori grazie a una scrittura curata in ogni particolare, che non si limita oltretutto alla trama principale ma pervade larga parte delle attività secondarie. Lo stesso occhio di riguardo si riflette poi nel world building, che riesce a convincere al punto da compensare la principale lacuna del gameplay: l’intelligenza artificiale dei nemici.

Mentre restiamo in attesa che ci facciate sapere quale dei tre capitoli preferite, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete anche trovare un riassunto completo della saga di The Witcher, che ripercorre tutti gli avvenimenti più importanti della serie.