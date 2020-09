The Witcher X Lady Gaga: un Easter Egg a tema Strigo nel nuovo singolo '911'!

Come noto agli appassionati, Lady Gaga si appresta a pubblicare un album di inediti: Chromatica. Originariamente attesa sul mercato discografico nella primavera 2020, la pubblicazione della raccolta è stata posticipata in seguito al diffondersi dell'emergenza sanitaria internazionale.

L'artista ha potuto presentare al pubblico il suo sesto album registrato in studio solamente nel corso del mese di maggio. Con l'avvenuta release, è stato possibile avere un ulteriore assaggio di quelle che sono le sonorità della produzione, grazie al debutto di diversi singoli. Tra questi, troviamo "Rain on Me", frutto di una collaborazione con Ariana Grande, ma ad aver attirato l'attenzione della community videludica è stato il più recente: "911".

Presentato da pochissimo, il brano ha debuttato contestualmente al relativo video ufficiale, che include al suo interno...un Easter Egg a tema The Witcher! Ad avvistarlo e ad attirare l'attenzione del pubblico sullo stesso è stato l'account Twitter ufficiale della saga videoludica. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, uno degli artisti presenti all'interno del video del brano "911" indossa infatti un medaglione da Strigo. Onorato dell'omaggio, il team di CD Projekt ha postato uno screenshot del filmato, dando ufficialmente il benvenuto in famiglia al nuovo e inaspettato Witcher!



Cogliamo l'occasione per ricordarvi che è stato ufficialmente annunciato l'arrivo di The Witcher 3: Wild Hunt su PlayStation 5 e Xbox Series X, con un upgrade next gen anche per PC.