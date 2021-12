The Witcher: una Yennefer invernale nel cosplay di Luxlo

Yennefer o Triss? Questa è una delle guerre civili del fandom di The Witcher, con tutti che vengono posti davanti a una scelta molto importante se si segue un certo percorso nella storia in The Witcher 3: Wild Hunt. Magari i cosplay a tema con le due donne magiche possono aiutare il pubblico a chiarirsi le idee e scegliere con più facilità.

Da una parte abbiamo i cosplay dell'intrepida Triss Merigold, la maga fiammeggiante dai capelli rossi che ha catturato tanti cuori. Dall'altra invece c'è Yennefer di Vengerberg, una delle maghe più giovani della Loggia delle Maghe e che ha fatto anche da figura materna per Ciri. Yennefer è una delle figure più importanti di The Witcher, quasi onnipresente nelle trame di CD Projekt Red e dello scrittore Andrzej Sapkwoski.

Dai capelli corvini lunghi, sempre con indosso abiti neri e grigi che ne esaltano la figura, ha preso vita negli ultimi giorni grazie a Luxlo. In tre foto disponibili in basso, questo cosplay di Yennefer si mette in mostra in varie pose che rendono ardua la scelta tra le due donne di The Witcher.

Intanto le due tornano anche nella nuova stagione, la seconda, di The Witcher su Netflix dove il protagonista è interpretato da Henry Cavill.