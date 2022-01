The Witcher: YuzuPyon incanta con questo cosplay di Yennefer

Geralt ha vissuto in vari libri di The Witcher e anche in tre videogiochi prodotti da CD Projekt Red. Lo studio polacco, prima di concentrarsi sul progetto di Cyberpunk 2077, ha reso possibile controllare Geralt pad alla mano e di avventurarsi per le terre del Continente, alla ricerca di incantesimi e creature, ma anche persone da incontrare.

Yennefer di Vengerberg è uno dei personaggi di The Witcher più di spicco e una delle poche donne a brillare di luce propria nella serie, insieme alla rivale in amore Triss Merigold e alla figlioccia Ciri, che alla fine ottiene anche il ruolo di coprotagonista in The Witcher 3. Oltre a essere uno degli obiettivi amorosi possibili di Geralt di Rivia, Yennefer è anche un personaggio che viene spesso rappresentato nei cosplay.

La maga quarterona ha avuto varie modelle e appassionate a interpretarla. La famosa cosplayer YuzuPyon entra nel giro con questo cosplay di Yennefer che mette in luce il fascino della maga di discendenza elfica. Il costume nero colpisce per i dettagli della realizzazione, così come lo sguardo.

