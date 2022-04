The Witcher 3 è meglio di Dragon Age Inquisition, parola di un ex BioWare

Mentre continuiamo ad attendere notizie su Dragon Age 4, un ex sviluppatore di BioWare ha avuto modo di riflettere sull'ultimo episodio della serie ad aver visto la luce, Inquisition, e sui frequenti paragoni con The Witcher 3: Wild Hunt.

Nel corso della scorsa generazione di console, Dragon Age: Inquisition è stato spesso messo a confronto con The Witcher 3: Wild Hunt, anche a causa della loro età anagrafica. Il primo ha visto la luce sul finire del 2014, guadagnandosi anche il premio Gioco dell'Anno ai Game Awards di quell'anno, mentre il secondo è approdato su PC e console nel maggio del 2015. Nonostante entrambi i titoli abbiamo ricevuto valutazioni molto elevate da parte della critica, la maggior parte delle discussioni e dei sondaggi tra i videogiocatori hanno visto primeggiare il GDR di CD Projekt RED, ancora oggi ricordato come uno dei miglior titoli dell'era PlayStation 4 e Xbox One. Fama che verrà ulteriormente alimentata quest'anno, con l'arrivo di The Witcher 3 next-gen su PS5 e Xbox Series X|S.

The Witcher 3 è davvero meglio di Dragon Age Inquisition? La risposta è sì, secondo l'ex General Manager di BioWare Aaryn Flynn, e il motivo è molto semplice. Durante una chiacchierata con USA Today, l'ex sviluppatore dello studio canadese (che ha cominciato lavorando a giochi del calibro di Baldur's Gate 2 e Star Wars: Knights of the Old Republic) ha fatto notare che le ambizioni di Dragon Age Inquisition furono frenate dalla sua natura cross-generazionale: "Direi che il più grande compromesso è derivato dal fatto che è stato pubblicato anche su Xbox 360 e PlayStation 3 negli stessi giorni in cui è arrivato su PS4 e One", ha ricordato Flynn. "Questo ha fatto crollare le nostre ambizioni poiché il team non era abbastanza grande da poter differenziare i due lavori. Abbiamo dovuto sviluppare il minimo comune denominatore. Ciò ha sicuramente limitato alcune aspettative e ambizioni in merito ad alcune divertenti meccaniche di gameplay. Al contrario, qualche mese dopo, CD Projekt RED non si è trovata in questa situazione con The Witcher 3, e credo che il loro gioco fosse migliore proprio per questo motivo".

Siete d'accordo con il parere di Flynn? C'è da dire che, diversi anni più tardi, CD Projekt RED si è ritrovata nella medesima situazione di BioWare pubblicando Cyberpunk 2077 su due differenti generazioni di console... ma questa è un'altra storia!