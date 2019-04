The Witness è gratis su Epic Games Store: ecco come scaricarlo

Come da accordi stipulati tra Thekla Inc. ed Epic Games, la versione PC di The Witness è disponibile in via del tutto gratuita sulle pagine del nuovo store digitale del colosso statunitense e lo sarà fino al prossimo 18 aprile.

Considerato dalla stampa di settore come uno dei migliori puzzle adventure di questa generazione, il progetto indipendente di Jonathan Blow vanta un'ambientazione completamente esplorabile, degli scenari dai toni vibranti e una narrazione che si evolve in funzione degli enigmi risolti dal nostro coraggioso alter-ego, risvegliatosi su di un'isola deserta e chiamato a risolvere più di 500 puzzle per ritrovare la via di casa.

Quanto al procedimento per scaricare gratuitamente The Witness su PC, le azioni da compiere sono piuttosto semplici e, proprio come per i precedenti titoli offerti da Epic, prevedono la registrazione di un account (anch'essa effettuabile gratuitamente) o l'autenticazione attraverso uno dei precedenti canali utilizzati per fruire dei servizi e dei giochi dell'azienda statunitense (come Unreal Engine 4 e, naturalmente, Fortnite Battaglia Reale). Una volta effettuato il download del titolo, quest'ultimo sarà vostro per sempre.

Chi vuole aderire all'iniziativa può anche servirsi di un proprio account preesistente recuperandolo da canali come il proprio profilo Facebook o l'ID PlayStation 4, Nintendo Switch o Xbox One ed effettuare l'ordine seguendo le indicazioni fornite dal client di Epic Games Store o dalla pagina del sito ufficiale consultabile online tramite browser. Per un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate la nostra recensione di The Witness a firma di Matteo Mangoni.