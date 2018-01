The Witness: in arrivo un'edizione retail per Playstation 4?

Amazon Italia potrebbe aver rivelato in anticipo l'arrivo di un'edizione fisica diper Playstation 4. L'acclamato puzzle game diè infatti comparso fra i listini del noto retailer.

La scheda presente nella pagina del sito è purtroppo molto spoglia e non presenta quasi nessuna informazione a riguardo. Anche la data di uscita riportata (1 gennaio 2020) sembra essere un semplice placeholder. Per saperne di più, non ci resta dunque che attendere eventuali conferme da parte degli organi ufficiali. Nell'attesa, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye The Witness è stato molto apprezzato e premiato con un 8.5. Di seguito, potete leggere un estratto dalla recensione a opera di Matteo Mangoni: "Il nuovo gioco di Jonathan Blow è completamente basato sull'esplorazione sia paesaggistica che mentale e concettuale; è un riuscitissimo e peculiare viaggio di formazione. E di cose da scoprire ed imparare che ne saranno molte, perché la varietà non manca di certo. Mai come in questo caso, però, ci sentiamo lasciare un ultimo avvertimento per gli indecisi: The Witness è un titolo valido e piacevole da giocare per chiunque riesca a prenderlo nel modo giusto, ma non è adatto a tutti. Se avete poca pazienza e non amate i rompicapo dalla difficoltà elevata, vi consigliamo caldamente di lasciar perdere".