The Witness è il nuovo gioco gratis offerto da Epic Store

Oltre al suo inarrestabile lavoro volto a portare quanti più titoli esclusivi sul suo marketplace, Epic Games continua ad ampliare la lista dei titoli offerti in via gratuita dal suo giovane Epic Store, che tanti grattacapi sta portando a Steam di Valve e Gabe Newell.

The Witness, il complesso e stratificato puzzle game di Jonathan Blow, acclamato da critica e fan sia per la qualità degli enigmi che per la sua componente free roaming, sarà a breve scaricabile gratuitamente su PC, cortesia di Epic Games Store.

Potrete mettere in download il titolo semplicemente effettuando le registrazione sulla piattaforma degli autori di Fortnite (o fare log-in se ne siete già utenti), e potrete farlo dopo il 4 aprile, ultimo giorno utile per scaricare gratis Oxenfree, altro interessante gioco indie che ha saputo catturare l'attenzione dei giocatori grazie alle sue atmosfere ricercate e misteriose. Approfitterete dell'occasione per recuperare questi due interessanti titoli?

Epic Games Store, lanciato lo scorso dicembre, continua la sua evoluzione costellata di accordi esclusivi con publisher e sviluppatori che stanno arricchendo costantemente il parco titoli della piattaforma. Nelle scorse ore, ad esempio, abbiamo appreso che titoli attesi come The Outer Worlds e Control saranno pubblicati in esclusiva temporale sullo store di Epic, dove peraltro sbarcheranno anche Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroit Become Human, le celebri avventure interattive di Quantic Dream storicamente pubblicate come titoli only PlayStation.