The Witness e Wasteland 2 entrano nel Vault di Origin Access

Sebbene all'inizio il servizio di Origin Access fosse limitato ai giochi Electronic Arts, la compagnia statunitense ha deciso di estendere il Vault anche ai titoli di terze parti, augurando questa nuova iniziativa con alcuni giochi di Warner Bros. (come i primi tre capitoli della serie Batman Arkham) inseriti a inizio marzo.

A partire da oggi, quindi, tutti gli abbonati a Origin Access possono scaricare gratuitamente Out of the Park Baseball 19, Lost Castle, Wasteland 2 e The Witness. Più in là sarà anche il turno di Bulletstorm, l'apprezzato FPS di People Can Fly, che nel corso dei prossimi giorni verrà inserito nel Vault in una versione "Lite" non ancora meglio precisata.

Ricordiamo che Origin Access si presenta come l'equivalente per PC di EA Access, servizio che permette agli utenti della piattaforma Origin di accedere gratuitamente a una serie di giochi selezionati. Con l'occasione vi ricordiamo che fino al 26 marzo si può attivare un periodo di prova gratuito, al termine del quale si potrà decidere se prolungare l'abbonamento (disponibile in versione mensile a 3,99 euro o annuale a 24,99 euro).