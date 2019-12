The Wolf Among Us 2 sarà annunciato durante i The Game Awards 2019?

Un utente di Reddit ha pubblicato una foto e alcune gif che farebbero riferimento ad uno degli annunci dei The Game Awards 2019. Stiamo parlando di The Wolf Among Us 2 che, sempre secondo lo stesso leak, sarà presentato insieme a Batman: Shadow Edition.

La maggior parte delle informazioni offerte dalla fonte di Reddit riguardano l'annuncio di Batman: Shadow Edition, edizione che raccoglie i due episodi relativi all'eroe mascherato con una grafica migliorata. Questa nuova versione era già emersa grazie al board australiano per le classificazioni dei giochi. Tuttavia, sembra che alla fine di questa presentazione sarà mostrato un breve teaser di The Wolf Among Us 2 con tanto di canzone "Fairytale of New York" di The Pogues. Ovviamente la notizia va presa con le pinze e se fosse confermata, ci troveremmo di fronte al primo vero leak di questa edizione dei The Game Awards.

Un nuovo capitolo di The Wolf Among Us risulterebbe il linea con la politica intrapresa da LCG Entertainment, la società che ha acquistato Telltale. Non rimane molto per scoprire la fondatezza di tali informazioni. Vi ricordiamo infatti che la redazione di Everyeye seguirà l'evento in diretta.